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11:36 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге без электроснабжения остался жилой микрорайон и психбольница

Сегодня на абонентских электросетях в районе Сибирского тракта в Екатеринбурге произошло технологическое нарушение. Среди социально значимых объектов, оставшихся без напряжения, Свердловская областная клиническая психиатрическая больница и жилые дома по улице Каменотесов, Сибирского тракта и Волчанского переулка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО «ЕЭСК», обесточены два распределительных пункта и 16 трансформаторных подстанций, транзитно получающих электроснабжение через сети третьих лиц. По предварительной версии, причина произошедшего — ненадлежащая эксплуатация энергообъектов со стороны абонента, из-за чего из строя вышла кабельная линия электропередачи. Ремонтные бригады приступили к локализации нарушения и ликвидации последствий.

Часть потребителей, в том числе медучреждения, запитают по резервным схемам. Остальным потребителям напряжение подадут после локализации повреждения и с учетом пропускной способности сети. Из-за сложности проведения работ на сетях третьих лиц энергетики предварительно прогнозируют полное восстановление электроснабжения только к сегодняшнему вечеру.

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