В Екатеринбурге без электроснабжения остался жилой микрорайон и психбольница

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО «ЕЭСК», обесточены два распределительных пункта и 16 трансформаторных подстанций, транзитно получающих электроснабжение через сети третьих лиц. По предварительной версии, причина произошедшего — ненадлежащая эксплуатация энергообъектов со стороны абонента, из-за чего из строя вышла кабельная линия электропередачи. Ремонтные бригады приступили к локализации нарушения и ликвидации последствий.

Часть потребителей, в том числе медучреждения, запитают по резервным схемам. Остальным потребителям напряжение подадут после локализации повреждения и с учетом пропускной способности сети. Из-за сложности проведения работ на сетях третьих лиц энергетики предварительно прогнозируют полное восстановление электроснабжения только к сегодняшнему вечеру.