На территории Башкирии в пригородных поездах приняты дополнительные меры безопасности

С работниками вокзальных комплексов, сотрудниками охранных структур, кассирами, проводниками вагонов и локомотивными бригадами проведены специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае внештатных ситуаций. Увеличена периодичность объявлений по громкой связи, напоминающих пассажирам о правилах поведения во всех внештатных ситуациях, в том числе, правилах пользования терминалами срочной связи с оперативными службами.

«Сотрудники компании проявляют особую бдительность при работе с пассажирами во время посадки и на маршрутах движения пригородных поездов», — сообщил агентству «Башинформ» пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.