Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Учительницу уволили за откровенные фотографии в Facebook
Открыт счет для помощи пострадавшим при теракте в метро
Три заблуждения о яйцах в детском меню
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить угрозу взрывов в СПб
"Не траур": Макаревич не отменил концерт в СПб
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 5 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
11:43 (мск), источник: ИА Башинформ

На территории Башкирии в пригородных поездах приняты дополнительные меры безопасности

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, в ОАО " Башкортостанская пригородная пассажирская компания" приняты дополнительные меры безопасности.

Источник: РИА "Новости"

С работниками вокзальных комплексов, сотрудниками охранных структур, кассирами, проводниками вагонов и локомотивными бригадами проведены специальные инструктажи с целью повышения бдительности и отработки действий в случае внештатных ситуаций. Увеличена периодичность объявлений по громкой связи, напоминающих пассажирам о правилах поведения во всех внештатных ситуациях, в том числе, правилах пользования терминалами срочной связи с оперативными службами.

«Сотрудники компании проявляют особую бдительность при работе с пассажирами во время посадки и на маршрутах движения пригородных поездов», — сообщил агентству «Башинформ» пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путину доложили о задержании главы Удмуртии
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Трамп передал зарплату за квартал Национальной парковой службе
Вопрос о перевозке тела Евтушенко решался на уровне президентов
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь