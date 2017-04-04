Фото: «КАМАЗ» врезался в столб на Проспекте Победы

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). 3 апреля на Проспекте Победы опрокинулся «КАМАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Казани.

Накануне днем 48-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» напротив дома № 39 по Проспекту Победы превысил скорость, не справился с управлением и, сбив металлическое ограждение, врезался в опору освещения.