Фото: «КАМАЗ» врезался в столб на Проспекте Победы
Превысив скорость, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
Превысив скорость, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). 3 апреля на Проспекте Победы опрокинулся «КАМАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне днем 48-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» напротив дома № 39 по Проспекту Победы превысил скорость, не справился с управлением и, сбив металлическое ограждение, врезался в опору освещения.
В результате ДТП мужчину доставили в больницу с травмой левой большеберцовой кости и ушибом поясничной области.