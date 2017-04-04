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11:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

Фото: «КАМАЗ» врезался в столб на Проспекте Победы

Превысив скорость, водитель грузовика не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). 3 апреля на Проспекте Победы опрокинулся «КАМАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Казани.

Накануне днем 48-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» напротив дома № 39 по Проспекту Победы превысил скорость, не справился с управлением и, сбив металлическое ограждение, врезался в опору освещения.

В результате ДТП мужчину доставили в больницу с травмой левой большеберцовой кости и ушибом поясничной области.

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