Начальник полиции попался на взятке на Кубани

Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Оборотень лишился погон.



В сентябре 2016 года работники ГБУ «Краснодаркрайохота» сообщили в полицию Белореченского района о факте браконьерства на территории природного заказника.



Заявление принял дознаватель ОМВД России по Белореченскому району. Под подозрение попал местный житель. Правоохранители должны были проверить версию. Однако начальник отдела полиции решил избавить своих подчиненных от лишней работы. Подозреваемый оказался его знакомым. В ходе личной встречи мужчина пообещал товарищу дать своим подчиненным указание не проводить в отношении него проверку на причастность в обмен на денежное вознаграждение. Свои услуги начальник ОМВД России по Белореченскому району оценил в 50 тыс. рублей.



О коррупции местный житель сообщил в правоохранительные органы. Взяточника задержали с поличным. Сотрудники ГУ МВД провели совместную операцию с ФСБ. Факт получения денежных средств в районе здания пиццерии по ул. Гоголя в г. Белореченске, был задокументирован.



По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после проведения проверки начальник районного отдела полиции был уволен из органов по отрицательным мотивам.



Он стал фигурантом уголовного дела по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере). На время следствия он находится под домашним арестом. Пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что материалы дела с обвинительным заключением прокурора, подкрепленные исчерпывающей доказательной базой будут переданы в суд.