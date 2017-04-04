Авдеевка остается без централизованного электроснабжения

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

Создан запас воды в городском резервуаре в объеме 4 тыс. м куб.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС.

В пресс-служба напомнили, что 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, которое привело к прекращению электроснабжения г. Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.