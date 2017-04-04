Авдеевка остается без централизованного электроснабжения
Авдеевка остается без централизованного электроснабжения, которое было прекращено
Авдеевка остается без централизованного электроснабжения, которое было прекращено
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.
Создан запас воды в городском резервуаре в объеме 4 тыс. м куб.
Объекты
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Как сообщал УНИАН, 1 апреля в СЦКК согласовали заявку на выполнение ремонта ЛЭП. В тот же день ремонтники начали работы по восстановлению поврежденной вблизи Авдеевки ЛЭП, однако