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11:35 (мск), источник: УНИАН

Авдеевка остается без централизованного электроснабжения

Авдеевка остается без централизованного электроснабжения, которое было прекращено из-за обстрелов 29 марта.

Источник: УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода.

Создан запас воды в городском резервуаре в объеме 4 тыс. м куб.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от генераторов ГСЧС.

В пресс-служба напомнили, что 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, которое привело к прекращению электроснабжения г. Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля в СЦКК согласовали заявку на выполнение ремонта ЛЭП. В тот же день ремонтники начали работы по восстановлению поврежденной вблизи Авдеевки ЛЭП, однако из-за очередного обстрела вынуждены были их прекратить.

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