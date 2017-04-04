Хабаровчане возложили цветы в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

Память жертв теракта в петербургском метро почтили сегодня в Хабаровске. В качестве места для возложения цветов выбрали памятник Александру Пушкину рядом с Педагогическим институтом ТОГУ, сообщает портал «Губерния».

«Александр Сергеевич Пушкин — певец Петербурга, питерских красот, Медного всадника и так далее. Поэтому памятник Пушкину мне кажется подходящим местом для такой акции памяти, — говорит организатор акции Сергей Мингазов. — Понятно, что объявлен траур, главы регионов приносят официальные соболезнования петербуржцам — но мне показалось важным, чтобы люди просто смогли найти 10−20 минут в течение дня, оторваться от рутины и показать свою солидарность, выразить свои соболезнования простым питерцам, которые, как и мы все, оказались беззащитны перед угрозой терроризма».

Первые букеты и свечи начали появляться у монумента в 13:00. Некоторые хабаровчане, которые пришли почтить память погибших, отмечали, что в Северной столице у них есть близкие люди.

«Я сам неоднократно бывал в этом прекрасном городе, у меня есть знакомые, которые живут в Петербурге. Конечно, переживал, звонил, из первых уст узнавал о произошедшем. Об этой акции памяти я узнал из социальных сетей и решил, что надо откликнуться», — сказал участник акции памяти Игорь Ковалев.

В память о жертвах теракта букет красных роз к памятнику возложил и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Глава региона подчеркнул, что после трагических событий, произошедших в Петербурге, в крае вводятся дополнительные меры безопасности.

«Теракт в Питере в очередной раз показывает, что бороться с терроризмом нужно сообща, здесь должны объединиться все страны и народы — в одиночку его победить невозможно. Сегодня необходимо проявлять [осторожность всем], в том числе и жителям Хабаровского края. Мы усилим бдительность служб в местах большого скопления людей — на вокзалах, в аэропортах. Я прошу, чтобы граждане тоже были бдительными и обращали особое внимание на подозрительные предметы и подозрительных людей. Такая у нас жизнь сегодня», — отметил губернатор Вячеслав Шпорт.

Напомним, что взрыв в вагоне петербургского метро произошел днем 3 апреля. Погибли 11 человек, еще 45 получили ранения и были госпитализированы.