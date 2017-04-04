В Татарстане 25 апреля вводится особый противопожарный режим
В период действия противопожарного режима жителям запрещается жечь траву и готовить еду на мангале.
В период действия противопожарного режима жителям запрещается жечь траву и готовить еду на мангале.
Особый противопожарный режим будет действовать в Татарстане с 25 апреля по 15 мая, сообщает
Особый режим вводится в связи с повышением уровня пожарной опасности в
Исполнительным органом поручено отчистить территорию республики от мусора и сухой травы, проверить исправность противопожарного водоснабжения, ограничить проведение пожароопасных работ.
Штраф за нарушение режима для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей.