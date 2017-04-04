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11:53 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане 25 апреля вводится особый противопожарный режим

В период действия противопожарного режима жителям запрещается жечь траву и готовить еду на мангале.

Источник: AP 2017

Особый противопожарный режим будет действовать в Татарстане с 25 апреля по 15 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Особый режим вводится в связи с повышением уровня пожарной опасности в весенне-летний период. В период действия особого противопожарного режима жителям запрещается жечь траву/мусор, готовить еду на костре/мангале, применять пиротехнические изделия 1−3 класса опасности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

Исполнительным органом поручено отчистить территорию республики от мусора и сухой травы, проверить исправность противопожарного водоснабжения, ограничить проведение пожароопасных работ.

Штраф за нарушение режима для граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

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