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11:26 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о гибели 14 человек в результате взрыва в метрополитене Петербурга.

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фотографий
18
фотографий

«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью», — сказал Скворцова журналистам в Петербурге во вторник.

По ее словам, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.

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«Со вчерашнего дня мы вместе работаем со стационара и Петербурга. С ночи у нас проходит видеоконференции. Ночью с нами работали главные специалисты Минздрава РФ. Сегодня мы проводим селектор для того, чтобы разобрать клинические случаи самых тяжелых больных, которые находятся в НИИ Джанелидзе и Мариинской больнице», — сказала Скворцова.

«На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек», — добавила.

В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства мощностью 200−300 грамм в тротиловом эквиваленте. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания». Оно было обезврежено специалистами.

По факту взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Онлайн-трансляция
ТАССКоммерсантъ-Online
событий пока нет
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