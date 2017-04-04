Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек

По ее словам, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.

«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью», — сказал Скворцова журналистам в Петербурге во вторник.

«Со вчерашнего дня мы вместе работаем со стационара и Петербурга. С ночи у нас проходит видеоконференции. Ночью с нами работали главные специалисты Минздрава РФ. Сегодня мы проводим селектор для того, чтобы разобрать клинические случаи самых тяжелых больных, которые находятся в НИИ Джанелидзе и Мариинской больнице», — сказала Скворцова.

«На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек», — добавила.

В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства мощностью 200−300 грамм в тротиловом эквиваленте. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания». Оно было обезврежено специалистами.