Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о гибели 14 человек в результате взрыва в метрополитене Петербурга.
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о гибели 14 человек в результате взрыва в метрополитене Петербурга.
«Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью», — сказал Скворцова журналистам в Петербурге во вторник.
По ее словам, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.
«Со вчерашнего дня мы вместе работаем со стационара и Петербурга. С ночи у нас проходит видеоконференции. Ночью с нами работали главные специалисты Минздрава РФ. Сегодня мы проводим селектор для того, чтобы разобрать клинические случаи самых тяжелых больных, которые находятся в НИИ Джанелидзе и Мариинской больнице», — сказала Скворцова.
«На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек», — добавила.
В понедельник около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в
Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания». Оно было обезврежено специалистами.
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