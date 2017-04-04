Опора троллейбусных проводов снесла кабину грузовика в Минске

Инцидент произошел 3 апреля около 18.00. «Водитель МАЗа ехал по Партизанскому проспекту со стороны ул. Ванеева в направлении ул. Кошевого — вез на стадион “Динамо” металлические конструкции. В районе дома 41 на Партизанском проспекте одна из балок зацепилась за опору троллейбусных проводов, после чего та упала на ехавший сзади грузовик, тоже МАЗ», — рассказала Татьяна Лапко.

Металлическая опора снесла кабину грузовика, но, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвы и имели разрешение на перевозку крупногабаритного груза.