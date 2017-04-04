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11:38 (мск), источник: БЕЛТА

Опора троллейбусных проводов снесла кабину грузовика в Минске

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опора троллейбусных проводов снесла кабину грузовика в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского района столицы Татьяна Лапко.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел 3 апреля около 18.00. «Водитель МАЗа ехал по Партизанскому проспекту со стороны ул. Ванеева в направлении ул. Кошевого — вез на стадион “Динамо” металлические конструкции. В районе дома 41 на Партизанском проспекте одна из балок зацепилась за опору троллейбусных проводов, после чего та упала на ехавший сзади грузовик, тоже МАЗ», — рассказала Татьяна Лапко.

Металлическая опора снесла кабину грузовика, но, к счастью, в ДТП никто не пострадал. Оба водителя были трезвы и имели разрешение на перевозку крупногабаритного груза.

Как сообщили в ГАИ, из-за происшествия движение троллейбусов по Партизанскому проспекту было затруднено примерно с 18.00 до 19.00.

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