В Австралии мужчине ампутировали обе ноги после укуса паука

Паук укусил австралийца Терри Пареху во время его отдыха с семьёй. Мужчина не мог попасть к медикам в выходные, а в понедельник оказалось, что нужна срочная операция. В результате австралийцу ампутировали обе ноги.

В населённом пункте, где отдыхал мужчина, специалисты по нужному профилю не работали в выходные, поэтому Парехе пришлось ждать понедельника. Мужчину срочно госпитализировали и ампутировали правую ногу. Как сообщается, бактерии продолжали прогрессировать. Поэтому уже в Мельбурне мужчине ампутировали левую ногу.

«Он был в больнице 34 дня. Сейчас ему становится лучше. На прошлой неделе мы встретились с врачами, и они сказали, что нужна будет реабилитация», — сказала сестра мужчины Ракель Оглиби.

Как предполагается, мужчину укусил белохвостый паук, сообщает Лайф.ру.