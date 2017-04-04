Амурскому заливу грозит экологическая катастрофа

Огромный черный айсберг вырос на берегу моря. Всю зиму сюда свозили снег с дорог и улиц города. Теперь и без того не слишком чистый пляж украшают горы изо льда и грязи. По словам эколога Владимира Ракова, это настоящее преступление против природы.

Владимир Раков, эколог: «Это недопустимо, это называется загрязнение окружающей среды особо опасными продуктами жизнедеятельности человека. То есть мусором. В цивилизованных странах так не делают».

Тысячи тонн грязного снега. Высота этих куч несколько метров. Страшно представить, что здесь намешано — песок, нефтепродукты, реагенты, различный мусор. Когда чуть-чуть потеплеет и снег начнет таять, все это потечет непосредственно в Амурский залив.

Море будет отравлено. От этого пострадает как рыба, так и регулярно прилетающие сюда птицы. Солидная порция яда достанется и почве, на которой стоят черные горы.

Владимир Раков, эколог: «Придется снимать верхний слой грунта, который будет загрязнен угольной пылью, тяжелыми металлами, нефтепродуктами. То есть загрязнен будет еще и грунт».

По существующим нормативам, счищаемый снег необходимо отвозить на специальные полигоны. Правоохранительные органы ищут нарушителей, а также пытаются определить ущерб, причиненный окружающей среде.

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «Для проверки наличия и концентрации загрязняющих веществ, которые в результате таяния снега могли попасть во внутренние морские воды, привлечены специалисты лабораторного анализа и технических измерений, которыми в настоящее время проводится исследование отобранных проб».

В зависимости от результатов расследования виновных ждет штраф от 10 до 400 тысяч рублей. Возможна и уголовная ответственность! Кстати, Владивосток — далеко не единственный город, где имеется проблема с вывозом грязного снега. Наши коллеги из других ГТРК делали десятки сюжетов про нелегальные экологически опасные снежные свалки.