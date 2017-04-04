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11:54 (мск), источник: VN.ru

Велосипедист-томич обворовал ресторан «Библиотека» в Новосибирске

Мужчина на велосипеде посреди ночи проник в ресторан под названием «Библиотека» и присвоил мешочек с мелочью, сообщает Управление Росгвардии по Новосибирской области. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Сообщение о незаконном проникновении в ресторан на улице Советской поступило на пульт вневедомственной охраны 2 апреля в 4:50 утра. Группа задержания прибыла на место уже через три минуты и обнаружила открытое окно и свежие отпечатки велосипедных шин. В это время второй наряд охраны заметил велосипедиста с рюкзаком, выезжающего с расположенной рядом улицы Трудовой на Красный проспект.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. «Прибывшая на место следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия и установила, что гражданин проник в ресторан путем отжатия створки окна, расположенного с тыльной стороны здания», — сообщили VN.ru в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что гражданин 1986 года рождения является жителем Томска, и уже четыре раза был судим за кражи. В ходе досмотра у него изъяли фомки, пассатижи, отвертки, ножи, молоток, перчатки и три упаковки денег — по 3250, 5600 и 12750 рублей. Кроме того, у томича обнаружили мешочек с мелочью на сумму 270 рублей. Директор «Библиотеки» опознала этот пакет и самую крупную пачку денег — они находились в кассовом аппарате ресторана.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Незадачливому велосипедисту грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В ночь на 31 марта ограблению подверглась другая точка общепита Новосибирска — павильон быстрого питания «Дядя Денер» на улице Комсомольской. Два налетчика, угрожая пистолетом, избили продавца и унесли с собой 2 тысяч рублей. Впоследствии оба подозреваемых — 19-летний и 25-летний жители Кировского района — были задержаны.

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