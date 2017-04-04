В Таре горело здание училища № 25

О происшествии в пожарную часть сообщил местный сторож. Он рассказал прибывшим пожарным, что помимо возгорания им была обнаружена и взломанная снаружи входная дверь.

Напомним, что учебные корпуса бывшего ПУ-25 опустели осенью 2014 года, после того как произошло объединение Тарского педколледжа и Тарского сельскохозяйственного техникума, в который ранее влилось профучилище. Новому учебному заведению, получившему название Тарский индустриально-педагогический колледж, здания и территория профучилища оказались не нужны.

Сейчас ведется работа по передаче имущества и земли бывшего училища из областной собственности в собственность Тарского района, который хочет отдать данный участок под жилую застройку и под строительство новой школы.

По одной из версий это мог быть поджог. Личность поджигателя устанавливается. Возможно, виновником возгорания является бомж.

Андрей Курников.