В Таре горело здание училища № 25
Несколько часов назад в здании бывшего учебного корпуса ПУ-25 начался пожар — возгорание началось в одном из учебных кабинетов на втором этаже.
Несколько часов назад в здании бывшего учебного корпуса ПУ-25 начался пожар — возгорание началось в одном из учебных кабинетов на втором этаже.
О происшествии в пожарную часть сообщил местный сторож. Он рассказал прибывшим пожарным, что помимо возгорания им была обнаружена и взломанная снаружи входная дверь.
Напомним, что учебные корпуса бывшего ПУ-25 опустели осенью 2014 года, после того как произошло объединение Тарского педколледжа и Тарского сельскохозяйственного техникума, в который ранее влилось профучилище. Новому учебному заведению, получившему название Тарский
Сейчас ведется работа по передаче имущества и земли бывшего училища из областной собственности в собственность Тарского района, который хочет отдать данный участок под жилую застройку и под строительство новой школы.
По одной из версий это мог быть поджог. Личность поджигателя устанавливается. Возможно, виновником возгорания является бомж.
Андрей Курников.