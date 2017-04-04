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12:10 (мск), источник: Kapital.kz

За несколько лет КНБ предотвратил 12 терактов

За несколько последних лет на территории Казахстана спецслужбам удалось предотвратить 12 террористических и насильственных экстремистских акций. А с начала текущего года удалось добиться того, что за рубеж для участия в террористической деятельности не выехал ни один гражданин Казахстана.

Источник: Kapital.kz

Об этом на заседании правительства в Астане заявил заместитель председателя Комитета нацбезопасности РК Нургали Билисбеков, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Как сообщил зампред КНБ, наметились позитивные сдвиги в профилактической работе, укреплении толерантного религиозного сознания и иммунитета к радикальной идеологии. Усилена профилактика религиозного экстремизма в учреждениях образования. Через портал Е-ислам ведется разъяснительная работа. Действует реабилитационный центр «Акниет», который ведет работу с осужденными радикалами.

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«В 2016 году адресной профилактикой охвачено 32,1% последователей нетрадиционных религиозных течений. Всего за все годы реализации программы с 2013 по 2017 — 90,7%. В результате работы склонены к лояльному отношению к ценностям казахстанского общества 70 лидеров и активистов салафитских общин. Сорваны и блокированы намерения к выезду за границу для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций 91 гражданина Казахстана. В результате проведенной работы в страну возвращен 81 студент. От выезда за рубеж в теологические заведения отведено 177 человек. В отчетный период на территории страны не допущено совершение 12 террористических и иных насильственных экстремистских акций. Всего за террористические и религиозно-экстремистские преступления осуждено 123 радикала», — рассказал Нургали Билисбеков.

По его словам, следует признать, что не удалось предотвратить два акта терроризма, совершенных радикальными лицами в Актобе и Алматы в прошлом году. Поэтому в настоящее время созданы условия для повышения защищенности уязвимых в террористическом отношении объектов. С 89,9% до 91,7% повышена готовность региональных и оперативных штабов к реагированию на террористические угрозы — минимизацию и ликвидацию последствий актов терроризма.

«Тем не менее реализация программы показала необходимость совершенствования систем противодействия религиозному экстремизму и терроризму. Проведенный анализ показывает, что динамика вовлечения граждан в деструктивные религиозные течения не снижается. Продолжается процесс радикализации верующих страны, проблемным остается участок контрпропаганды радикальной идеологии. Основной контингент, охваченный контрпропагандой, — молодежь, студенты и школьники. Доля охвата других категорий — неработающие, маргинальная часть общества, составляет всего около 10%. Имеется необходимость систематизации и последовательной работы разъяснительных групп по разубеждению целевой аудитории, непосредственно подверженной нетрадиционным и радикальным религиозным взглядам», — констатировал Нургали Билисбеков.

Конечной целью, по его словам, должно стать устранение социальной базы для распространения экстремистских идеологий. Прежде всего это приверженцы салафизма, которые все еще остаются основой для формирования новых радикальных групп. Актуальным остается и вопрос профилактических мер по сдерживанию выезда граждан за рубеж для участия в террористической деятельности.

«За долгие годы мы впервые в этом году не допустили выезда за рубеж для участия в террористической деятельности ни одного гражданина Казахстана. Эта ситуация диктуется тем, что происходит на Ближнем Востоке, но в то же время и наши меры срабатывают. Более активные меры необходимо принимать и далее для устранения условий по вовлечению казахстанских студентов в зарубежные учебно-теологические заведения, деятельность международных террористических и религиозно-экстремистских организаций», — подытожил Нургали Билисбеков.

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