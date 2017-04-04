Миллион поддельных рублей изъяли в Красноярском крае за год

Фальшивомонетчики в Красноярском крае за год пытались распространить больше миллиона рублей, сообщили 4 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом в 5 и 1 тыс. рублей, а реже всего мелкие деньги — 100 и 50 рублей. «Всего в 2016 году из незаконного оборота оперативниками изъято денежных знаков на общую сумму свыше миллиона рублей. Для установления подделок проведено свыше 280 экспертиз», — пояснили в пресс-службе.

Так, в прошлом году в Красноярске задержали группу лиц, которые сбыли не менее 50 поддельных банкнот по 5 тыс. рублей каждая. Сейчас полицейские доказали их причастность к 21 эпизоду.

Еще одного мужчину, который сбывал поддельные тысячные купюры задержали в Зеленогорске. Подделки он изготавливал дома, на собственном компьютере, а сбывал в родном городе и соседнем Бородино. Полицейские изъяли технику, листы бумаги, а также 9 подделок.