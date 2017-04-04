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12:00 (мск), источник: Newslab.ru

Миллион поддельных рублей изъяли в Красноярском крае за год

Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом в 5 и 1 тыс. рублей, а реже всего мелкие деньги — 100 и 50 рублей.

Фальшивомонетчики в Красноярском крае за год пытались распространить больше миллиона рублей, сообщили 4 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Чаще всего мошенники подделывают купюры номиналом в 5 и 1 тыс. рублей, а реже всего мелкие деньги — 100 и 50 рублей. «Всего в 2016 году из незаконного оборота оперативниками изъято денежных знаков на общую сумму свыше миллиона рублей. Для установления подделок проведено свыше 280 экспертиз», — пояснили в пресс-службе.

Так, в прошлом году в Красноярске задержали группу лиц, которые сбыли не менее 50 поддельных банкнот по 5 тыс. рублей каждая. Сейчас полицейские доказали их причастность к 21 эпизоду.

Еще одного мужчину, который сбывал поддельные тысячные купюры задержали в Зеленогорске. Подделки он изготавливал дома, на собственном компьютере, а сбывал в родном городе и соседнем Бородино. Полицейские изъяли технику, листы бумаги, а также 9 подделок.

Сотрудники Экспертно-криминалистического центра советуют: принимая деньги в магазине, нужно обращать внимание на те купюры, на которых расплывается краска, сами они расслаиваются на несколько листов, либо защитная нить на оборотной стороне у них отклеивается. Кроме этого, на настоящих купюрах микроперфорация с обозначением номинала купюры не должна иметь рельеф, герб должен менять цвет при изменении угла наклона, а также стоит помнить, что серийные номера у каждой купюры должны быть разные. В случае обнаружения подделки нужно незамедлительно обратиться в полицию.

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