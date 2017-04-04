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12:03 (мск), источник: AmurMedia.ru

Неизвестные украли книжный шкаф с центра Хабаровска, увезя его на повозке с лошадью

Местные жители призывают быть внимательными, и пресекать подобные действия.

Хабаровск, 4 апреля, AmurMedia.

Неизвестные, используя повозку и лошадь, украли с центра Хабаровска книжный шкаф для буккроссинга. Местные жители призывают не быть равнодушными и стараться предотвращать кражу общего имущества, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Один из книжных шкафов для буккроссинга, которые установили по всему Хабаровску, вывезли неизвестные прямо посреди дня. Как сообщают очевидцы, кража произошла 2 апреля в 16.00, с остановки Горбольница. Пикантности ситуации придает тот факт, что неизвестные увезли мебель с книгами, погрузив её на повозку с лошадью. Теперь на месте шкафа с доступными для бесплатного ознакомления книгами осталась только тумба, на которой местные жители оставили записку с призывом быть внимательными, и не допускать подобных случаев.

Однако, как выяснилось, подобный шкаф воруют уже не в первый раз. Как сообщил инициатор установки в Хабаровске книжных шкафов для буккроссинга Александр Колбин, ранее также отмечались случаи бесследного исчезновения мебели, только вот пропадала она не так «экзотично».

— Я видел, что шкафа больше нет на месте, но я не знаю, кому бы он мог понадобиться. Может быть, кто-то забрал его себе на дачу, но я считаю, что здесь могут быть замешаны и владельцы местных ларьков, которым не нравится такое «соседство». У нас был похожий случай, и происходил он на улице Знамёнщикова. Там горожане, которые хотели облагородить свой район, несколько раз ставили книжный шкаф, и несколько раз он пропадал, — сообщил Александр Колбин.

Напомним, первые шкафы для буккроссинга появились в Хабаровске еще в мае прошлого года. Из уличной библиотеки книги может брать любой желающий: как на короткое время, так и навсегда. При этом, список литературы также может пополнить любой желающий.

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