Подводных охотников поймали около плотины Новосибирской ГЭС

В районе Новосибирской ГЭС на реке Обь полицейские задержали двоих мужчин, вооруженных пневматическим ружьем для подводной охоты. Как рассказала представитель Управления на транспорте МВД по СФО Аягоз Ашимова, в отношении водолазов-браконьеров составлен административный протокол.

Двое новосибирцев в специальной экипировке занимались подводной рыбалкой, когда над ними остановился катер стражей порядка, вышедших в рейд совместно с сотрудниками Верхнеобского ТУ Росрыболовства. В том месте, где они плавали, любая рыбалка была запрещена.

«Стражи порядка доставили рыбаков на берег и провели с ними профилактическую беседу о том, что своими действиями они нарушили правила вылова водных биологических ресурсов», — передали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Полиция составила на нарушителей протоколы по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»). Штраф по этим статьям колеблется от 2 тыс. до 5 тыс. руб.