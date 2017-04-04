Верховный суд оставил жалобу уволенного судьи без рассмотрения

Решение о снятии полномочий с судьи было принято квалификационной коллегией судей Пермского края 24 января 2017 года. Кроме того, Кашин был лишён седьмого квалификационного класса судьи. Однако бывший судья попытался оспорить снятие полномочий в Верховном суде, который принял то же решение, что и коллегия судей Пермского края.

На судью было наложено дисциплинарное взыскание за систематические нарушения, которые свидетельствуют о пренебрежении им служебными обязанностями, судейской этикой и интересами правосудия. Как было установлено, он неоднократно нарушал кодекс судейской этики и трудовую дисциплину.