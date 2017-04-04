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11:57 (мск), источник: Om1.ru

Соседка убийцы двух омичек слышала крики о помощи, но не вызвала полицию

Женщина не забеспокоилась из-за раздающихся криков о помощи: «Не убивай меня! У меня маленький ребенок!».

Стали известны жуткие подробности той ночи, когда произошло громкое убийство двух девушек, 33-летних Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. Убийцу двух подруг, которые пропали 5 дней назад, можно было бы остановить. Крики о помощи в ту ночь слышали соседи.

Девушки исчезли 31 марта, после того, как ушли из бара «Доски». Как выяснилось, подруги там познакомились с 30-летним Романом Гладковым, который пригласил их к себе домой. Однако в гостях между мужчиной и девушками произошел конфликт, причина которого все еще выясняется, в ходе которого мужчина по очереди задушил подруг.

Как стало известно, в ту роковую ночь одна из соседок Гладкова слышала в квартире шум и крики о помощи, но отнеслась к этому равнодушно.

«Она слышала, что в квартире явно, что-то происходит, — скандал, ругань, женские крики о помощи. Слышала даже, как одна из девушек просила ее не убивать, кричала про маленького ребенка», — сообщил источник в правоохранительных органах «Новому Омску».

Однако соседка проигнорировала мольбы о помощи, раздающие за стеной и не стала вызывать полицию. Что заставило женщину остаться равнодушной к крикам осталось неизвестным. Отметим, у Татьяны и Екатерины остались маленькие дети. СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Расследование все еще продолжаются.

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