Фекальные воды затопили дороги в Парковом-2

Фекальные воды затопили улицу в Парковом-2 — для проверки жалоб местных жителей на невыносимый запах канализации в район новостроек на северо-западе Челябинска выехали представители экологического фонда «Моя планета», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам руководителя фонда Виталия Безрукова, источником вони стал открытый канализационный колодец. «Сегодня побывали в районе Парковый-2, жители которого массово жалуются на запах канализации. Источником является открытый канализационный колодец, куда ассенизаторы пристрастились сливать незаконно жидкие коммунальные отходы. В результате, часть дорог оказалась затоплена фекальными стоками», — сообщил Безруков. Свои слова он подкрепил живописными фотографиями того, что сейчас происходит в Парковом-2.