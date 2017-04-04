В Омске поймана очередная банда мошенниц

Как установили полицейские, молодые женщины обзванивали пожилых омичек по стационарному телефону и, представившись социальными работниками, заранее предупреждали о своем визите.

Во время своего визита, они просили показать имеющуюся у пенсинеров наличность и под предлогом написания заявления о получении социальных выплат крали деньги. Так лишилась своих 30 000 рублей пожилая женщина 1937 г. р. Спустя несколько дней после этого случая гораздо большей суммы, 95 000 рублей, лишилась еще одна жительница Ленинского округа. 87-летняя женщина, доверившись «услуге» по льготной установке радиаторов отопления, согласилась на фотофиксацию каждой комнаты. После того как гостьи ушли, пропали и накопленные деньги.