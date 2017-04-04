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12:11 (мск), источник: СуперОмск

В Омске поймана очередная банда мошенниц

Следователи полиции в отношении жительниц Ленинского округа 26 и 34 лет возбудили два уголовных дела по обвинению в мошенничестве.

Как установили полицейские, молодые женщины обзванивали пожилых омичек по стационарному телефону и, представившись социальными работниками, заранее предупреждали о своем визите.

Во время своего визита, они просили показать имеющуюся у пенсинеров наличность и под предлогом написания заявления о получении социальных выплат крали деньги. Так лишилась своих 30 000 рублей пожилая женщина 1937 г. р. Спустя несколько дней после этого случая гораздо большей суммы, 95 000 рублей, лишилась еще одна жительница Ленинского округа. 87-летняя женщина, доверившись «услуге» по льготной установке радиаторов отопления, согласилась на фотофиксацию каждой комнаты. После того как гостьи ушли, пропали и накопленные деньги.

Обратившиеся в полицию пенсионерки ничего кроме молодого возраста злоумышленниц не указали. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение фигуранток и задержали их на ул. 9 Балтийской. На допросе женщины сознались в преступлениях и рассказали следователю, что похищенные деньги тратили на личные нужды.

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