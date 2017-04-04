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12:10 (мск), источник: PROUFU.ru

У вице-мэра Уфы прошли обыски

Как сообщает заслуживающий доверия источник, сегодня произошли обыски у заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова.

Оперативники МВД и Следкома прибыли в коттедж вице-мэра в микрорайоне Кузнецовский затон.

Напомним, что господин Филиппов сейчас является фигурантом уголовного о невыплате налога в размере 3,7 млн рублей. Однако, как сообщает наш источник, визит силовиков в коттедж чиновника связан с другим делом о расходовании средств из федерального Фонда содействия реформирования ЖКХ РФ. На днях Генпрокуратура РФ возобновило уголовное дело о расходовании около миллиарда рублей на расселение аварийного жилья в республике.

В пресс-службе СК по РБ отказались комментировать данную информацию, сославшись на то, что им ничего об этом неизвестно. Однако источник близкий к вице-мэру подтвердил, что правоохранители навещали жилище Александра Филиппова.

— Вчера вечером ближе к 22 часам пришла группа оперативников, но поскольку дома находился только несовершеннолетний ребенок, да и процессуально в ночное время обыски не проводятся, то их не впустили. Были ли сегодня обыски, сказать не могу, но если решение о них принято, то может быть, — сообщил собеседник.

Комментарии
1
lexx
ага а опера такие лопухи и типа не знали что в ночьное время обыски не проводятся. и типа администрация не знали о махинациях, да точно разделили между собой согласно должности да и все. лапшу то чего вешать, а Филиппов крайний. вот как его возьмут, как он расскажет с кем делился, и тут как найдутся деньги, интересно как Ялалов тут будет отмазываться, как будет сетовать на то что ему тяжело и денег не хватает))))))
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