Очевидцы потушили горящего мужчину на «Родниках» в Новосибирске, информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

По предварительным данным, около 10 утра 4 апреля 51-летний мужчина на «Родниках» облил себя некоей горючей жидкостью и совершил поджог. Очевидцы быстро потушили возгорание и вызвали бригаду «Скорой помощи».

Сейчас пострадавший с ожогами 90% тела находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.