Очевидцы потушили горящего мужчину на «Родниках» в Новосибирске
Инцидент с возгоранием человека произошел на перекрестке улиц Краузе и Земнухова, пострадавший госпитализирован, рассказали в полиции.
Инцидент с возгоранием человека произошел на перекрестке улиц Краузе и Земнухова, пострадавший госпитализирован, рассказали в полиции.
Очевидцы потушили горящего мужчину на «Родниках» в Новосибирске, информацию подтвердили в
По предварительным данным, около 10 утра 4 апреля 51-летний мужчина на «Родниках» облил себя некоей горючей жидкостью и совершил поджог. Очевидцы быстро потушили возгорание и вызвали бригаду «Скорой помощи».
Сейчас пострадавший с ожогами 90% тела находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.
Причины и обстоятельства ЧП выясняются.