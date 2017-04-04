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13:25 (мск), источник: Sputnik.md

Мэр Басарабяски предстанет перед судом

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в судебную инстанцию уголовное дело, в котором фигурирует мэр (примар) города Басарабяска Валентин Чимпоеш, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.md

По данным прокуроров, находясь на посту мэра Басарабяски, Чимпоеш допустил служебную халатность, исполняя ненадлежащим образом свои обязанности, что привело к серьезным последствиям.

На протяжении 2015 года — сентября 2016-ого из-за служебной халатности градоначальника был допущен факт торговли людьми. В частности, житель Басарабяски заставлял свою несовершеннолетнюю дочь предоставлять сексуальные услуги за деньги.

Чимпоеша задержали 17 марта этого года. Ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение 5−10 лет.

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