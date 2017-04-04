Самарцам предлагают 1 млн рублей за поимку маньяка

Напомним, преступник, который в народе получил прозвище «Орский маньяк», сначала насиловал своих жертв, затем убивал и прятал их трупы в лесу. В настоящее время установлено не менее 7 эпизодов данных преступлений, которые он совершал в районе автодороги «Оренбург — Челябинск», в лесополосе у автодороги «Самара — Оренбург», в Орске и в поселках Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак, Можаровка.

На вид разыскиваемому 60−65 лет, рост 173 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные с проседью, губы тонкие. Особые приметы: на верхней челюсти слева и справа с 1 по 4 зубы коронки желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы коронки желтого металла. На животе послеоперационный шрам.