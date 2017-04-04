Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Продукты, которые помогут предотвратить депрессию
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
Дружба мальчика и собаки с общим диагнозом растрогала соцсети
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
12:57 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарцам предлагают 1 млн рублей за поимку маньяка

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Оренбургской области разыскивают 60-летнего Валерия Андреева за изнасилования и убийства молодых женщин.

Напомним, преступник, который в народе получил прозвище «Орский маньяк», сначала насиловал своих жертв, затем убивал и прятал их трупы в лесу. В настоящее время установлено не менее 7 эпизодов данных преступлений, которые он совершал в районе автодороги «Оренбург — Челябинск», в лесополосе у автодороги «Самара — Оренбург», в Орске и в поселках Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак, Можаровка.

На вид разыскиваемому 60−65 лет, рост 173 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные с проседью, губы тонкие. Особые приметы: на верхней челюсти слева и справа с 1 по 4 зубы коронки желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы коронки желтого металла. На животе послеоперационный шрам.

За информацию, способствующую розыску преступника, губернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 000 рублей, от МВД РФ — 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полицейские не будут возбуждать уголовное дело на автоледи, задавившую собаку в Самаре
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Путин подписал закон о присоединение РФ к Монреальской конвенции
Плющенко будет тренировать олимпийскую чемпионку Сотникову
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь