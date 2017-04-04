Число жертв «газовой атаки» в Сирии возросло до 58

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека.

По данным саудовского телеканала Al Arabiya, речь может идти о 100 погибших и о 400 пострадавших. О «газовой атаке» стало известно ранее 4 апреля: оппозиция обвинила в ней ВВС правительственных войск. В Дамаске заявили, что армия не применяла и не применяет химическое оружие на поле боя. Twitter-аккаунт Conflict News опубликовал фотографии с места происшествия.

Сирийское правительство и ранее отрицало применение химического оружия в ходе гражданской войны, однако созданная при поддержке ООН Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что правительственные войска Сирии использовали хлор как минимум дважды в период с 2014 по 2015 год. В России тогда заявили, что встревожены заявлением, однако назвали доклад неубедительным.