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12:50 (мск), источник: Интерфакс

Полтавченко выступил за установку единого мемориала жертвам терактов и катастроф

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил мнение, что в северной столице может появиться единый мемориал в память о жертвах терактов, аварий, катастроф.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю, это мое личное мнение, что не надо ставить памятные знаки везде, где произошли трагические события. Мое глубокое убеждение, что необходимо в городе установить памятный знак всем жертвам терактов, аварий, катастроф, где люди могли бы чтить память жертв чрезвычайных ситуаций», — сказал Полтавченко.

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«Я чувствую огромную поддержку со стороны всех наших сограждан. К нам поступают слова соболезнования и поддержки из многих стран мира, из городов по всему миру», — сказал Полтавченко.

Он выразил благодарность за проявленную солидарность в условиях чрезвычайной ситуации.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства мощностью 200−300 грамм в тротиловом эквиваленте. Согласно последним данным, возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Кроме того, неразорвавшееся взрывное устройство было найдено на станции «Площадь Восстания». Оно было обезврежено специалистами.

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