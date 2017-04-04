Мэра Тайшетского района Величко оставили под арестом еще на два месяца

Тайшетский городской суд продлил до 4 июня арест мэра Тайшетского района Иркутской области Александра Величко, подозреваемого в мошенничестве с артезианскими скважинами. Таким образом, чиновник проведет под стражей еще два месяца. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Тайшетского городского суда.

3 апреля 2017 года следователь следственного отдела по Тайшету Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области обратился в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко.

«Постановлением суда от 3 апреля обвиняемому Александру Величко продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 3 месяцев 26 суток, то есть до 4 июня включительно», — отметили в ведомстве.

Постановление не вступило в законную силу.