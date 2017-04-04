В Перми задержали двух телефонных мошенников

Один из подозреваемых звонил потерпевшим и представлялся их родственником, попавшим в беду. Потом он просил денег для решения проблемы. Когда пенсионеры соглашались помочь, к ним приезжал второй мошенник и забирал деньги.

Суммы варьировались от 30 до 60 тысяч рублей. Полученные деньги соучастники делили между собой. Установлено, что с февраля по март 2017 года они обманули пять пожилых людей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейскими устанавливается причастность злоумышленников к другим аналогичным преступления. Потерпевших просят позвонить по телефону 218−81−15.