В Крыму прикрыли нарколабораторию и изъяли почти килограмм амфетамина

По данным полицейских, лаборатория находилась в одной из хозпостроек домовладения. Внутри были обнаружены химические реактивы в виде порошков, кислот и щелочей, а также специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для лабораторного изготовления запрещенных веществ. Кроме того, у одного из задержанных сотрудники полиции нашли записи с отражением алгоритма проведения химических экспериментов. Также в ходе осмотра помещения был обнаружен уже готовый амфетамин общим весом в 826 грамм.

Сами «лаборанты» — четыре молодых человека в возрасте от 24 до 30 лет — на появление оперативников отреагировали довольно вяло, поскольку были в состоянии сильнейшего наркотического опьянения.

Против задержанных возбуждено сразу несколько уголовных дел за хранение, производство и незаконный оборот наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы.