5-летний ребенок потерялся в Волгограде, мать ребенка не разыскивает
5-летний ребенок потерялся в Волгограде, мать ребенка не разыскивает.
5-летний ребенок потерялся в Волгограде, мать ребенка не разыскивает.
Полиция Волгограда ищет мать 5-летнего ребенка, сообщает ВДТВ.
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Мужчина сообщил, что мальчик, которому около 5 лет, на улице Загорская находился вечером один. Он спрашивал у прохожих, как ему добраться до Спартановки. Мальчик сказал волгоградцу, что потерялся.
Сейчас ребенок находится в детском медицинском учреждении под наблюдением врачей. Полицейские выяснили данные о личности ребенка и его матери.
Но до сих пор о том, где находится 28-летняя мама ребенка, неизвестно. Заявлений о розыске ребенка в полицию не поступало.
Поиски родителей продолжаются. Граждан, обладающих информацией о родителях ребенка, просят обратиться в полицию по телефону 02 или телефону дежурной части Управления МВД России по гор. Волгограду 93−01−11.