5-летний ребенок потерялся в Волгограде, мать ребенка не разыскивает.

Полиция Волгограда ищет мать 5-летнего ребенка, сообщает ВДТВ.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области поясняют, что 3 апреля около 18:00 в участковый пункт полиции в Тракторозаводском районе Волгограда обратился мужчина, который пришел с малолетним ребенком.

Мужчина сообщил, что мальчик, которому около 5 лет, на улице Загорская находился вечером один. Он спрашивал у прохожих, как ему добраться до Спартановки. Мальчик сказал волгоградцу, что потерялся.

Сейчас ребенок находится в детском медицинском учреждении под наблюдением врачей. Полицейские выяснили данные о личности ребенка и его матери.

Но до сих пор о том, где находится 28-летняя мама ребенка, неизвестно. Заявлений о розыске ребенка в полицию не поступало.

Поиски родителей продолжаются. Граждан, обладающих информацией о родителях ребенка, просят обратиться в полицию по телефону 02 или телефону дежурной части Управления МВД России по гор. Волгограду 93−01−11.