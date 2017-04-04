В Столбцах мужчина попал в реанимацию из-за взрыва в гараже
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах мужчина пострадал при взрыве в гараже, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах мужчина пострадал при взрыве в гараже, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Сообщение о взрыве на улице Притыцкого в Столбцах поступило в 08.02. К месту вызова были направлены подразделения МЧС. Установлено, что взрыв произошел в блочном гараже во дворе частного дома. В результате обрушились две стены и кровля гаража. Под обломками находился человек.
«Работники МЧС в 08.19