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13:08 (мск), источник: БЕЛТА

В Столбцах мужчина попал в реанимацию из-за взрыва в гараже

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцах мужчина пострадал при взрыве в гараже, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Источник: БЕЛТА

Сообщение о взрыве на улице Притыцкого в Столбцах поступило в 08.02. К месту вызова были направлены подразделения МЧС. Установлено, что взрыв произошел в блочном гараже во дворе частного дома. В результате обрушились две стены и кровля гаража. Под обломками находился человек.

«Работники МЧС в 08.19 из-под строительных конструкций извлекли хозяина дома. Мужчина с термическими ожогами и травмами различной степени тяжести был передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший госпитализирован в реанимацию. Жена в момент происшествия находилась в доме, не пострадала. Причина взрыва устанавливается», — рассказал Виталий Новицкий.

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