Студент ушел из общежития в Новосибирске и пропал
Максим Плотников ушел утром 1 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры.
Максим Плотников ушел утром 1 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры.
Студент ушел из общежития в Новосибирске и пропал, информация опубликована сообществом волонтёров «Лиза Алерт».
24-летний Плотников Максим ушел из общежития по адресу ул. Плахотного 8/1 1 апреля ранним утром и с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы
Был одет: серые джинсы,
Если вам