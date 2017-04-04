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13:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Студент ушел из общежития в Новосибирске и пропал

Максим Плотников ушел утром 1 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации, рассказали волонтёры.

Студент ушел из общежития в Новосибирске и пропал, информация опубликована сообществом волонтёров «Лиза Алерт».

24-летний Плотников Максим ушел из общежития по адресу ул. Плахотного 8/1 1 апреля ранним утром и с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: серые джинсы, темно-синий пуховик, белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

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