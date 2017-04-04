Студент ушел из общежития в Новосибирске и пропал, информация опубликована сообществом волонтёров «Лиза Алерт».

24-летний Плотников Максим ушел из общежития по адресу ул. Плахотного 8/1 1 апреля ранним утром и с тех пор о нем нет никакой информации.