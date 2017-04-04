Женщина-предприниматель попалась на взятке полицейскому

От получения незаконного вознаграждения сотрудник полиции отказался, о попытке дать ему взятку сообщил своему руководству, а также в органы Следственного комитета РФ.

По факту покушения на дачу взятки было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого обвиняемая признала себя виновной. Установлено, что женщина стремилась избежать наложения на нее административного штрафа, размер которого в несколько раз превышает сумму денежных средств, планировавшихся ею к передаче в качестве взятки.

За реализацию спиртных напитков лицу, не достигшему 18-летнего возраста, частью 2.1 ст. 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено наложение на индивидуального предпринимателя штрафа в размере от ста до двухсот тысяч рублей.