Убийца двух омичек Роман Гладков, раньше работал в УФСИН и был женат

Роман Гладков, которого подозревают в убийстве двух девушек, когда-то работал в колонии. а после этого охранником. К тому же мужчина оказался семейным человеком.

Татьяна Евтушенко и Екатерина Горбунова в ночь с 31 марта на 1 апреля развлекались в баре «Доски» и отмечали день рождения Екатерины. Девушки познакомились с 30-летним Романом Гладковым, который пригласил их к себе домой праздновать дальше. В какой-то момент праздник был испорчен, как утверждает Гладков, гостьи его обокрали, из-за чего мужчина пришел в ярость и задушил девушек.

Сергей Верпатов, следователь-криминалист следственный отдел по Ленинскому округу:

— С его слов, девушки украли 10 тысяч рублей и ювелирные украшения, это послужило мотивом для убийства. Однако эта информация пока проверяется.

Как сообщили порталу Om1.ru в Следственном комитете по Омской области, подозреваемый был женат. В ту роковую ночь супруги не было дома, Гладков заявил, что они с женой сильно поругались и расстались, но не оформили развод, детей у них не было.

Примечательно, что подозреваемый некоторое время назад работал в одной из омских исправительных колоний, как подтвердили в УФСИН. Как давно это было, по какой причине мужчина уволился, и уволился ли сам — неизвестно. После этого Гладков трудился охранником в ЧОП, в каком именно — пока не разглашают в интересах следствия. На момент преступления мужчина был безработным, как он сам уверяет.

Оказалось, что в поле зрения правоохранительных органов мужчину попал не в первый раз. В 2014 году он проходил по делу о перестрелке в подъезде дом на окраине. Тогда омич вступился за отца, в которого стрелял сосед-уголовник. Гладков выстрелил в обидчика из зарегистрированного охотничьего ружья «Сайга». Противник получил тяжелые ранения, но тогда на Гладкова не завели уголовного дела.

На сей раз мужчина вряд ли сможет избежать наказания — Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о двойном убийстве. В скором времени омичу выберут меру пресечения, и скорее всего, Гладкова арестуют.