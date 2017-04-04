Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
Американка умерла от лечения куркумой
Ответ Пескова на сообщение о запрете Путину посетить место взрыва
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
13:23 (мск), источник: Om1.ru

Убийца двух омичек Роман Гладков, раньше работал в УФСИН и был женат

Продолжают выяснятся подробности биографии подозреваемого в деле об убийстве двух девушек, которых разыскивали несколько дней.

Роман Гладков, которого подозревают в убийстве двух девушек, когда-то работал в колонии. а после этого охранником. К тому же мужчина оказался семейным человеком.

Татьяна Евтушенко и Екатерина Горбунова в ночь с 31 марта на 1 апреля развлекались в баре «Доски» и отмечали день рождения Екатерины. Девушки познакомились с 30-летним Романом Гладковым, который пригласил их к себе домой праздновать дальше. В какой-то момент праздник был испорчен, как утверждает Гладков, гостьи его обокрали, из-за чего мужчина пришел в ярость и задушил девушек.

Сергей Верпатов, следователь-криминалист следственный отдел по Ленинскому округу:

 — С его слов, девушки украли 10 тысяч рублей и ювелирные украшения, это послужило мотивом для убийства. Однако эта информация пока проверяется.

Как сообщили порталу Om1.ru в Следственном комитете по Омской области, подозреваемый был женат. В ту роковую ночь супруги не было дома, Гладков заявил, что они с женой сильно поругались и расстались, но не оформили развод, детей у них не было.

Примечательно, что подозреваемый некоторое время назад работал в одной из омских исправительных колоний, как подтвердили в УФСИН. Как давно это было, по какой причине мужчина уволился, и уволился ли сам — неизвестно. После этого Гладков трудился охранником в ЧОП, в каком именно — пока не разглашают в интересах следствия. На момент преступления мужчина был безработным, как он сам уверяет.

Оказалось, что в поле зрения правоохранительных органов мужчину попал не в первый раз. В 2014 году он проходил по делу о перестрелке в подъезде дом на окраине. Тогда омич вступился за отца, в которого стрелял сосед-уголовник. Гладков выстрелил в обидчика из зарегистрированного охотничьего ружья «Сайга». Противник получил тяжелые ранения, но тогда на Гладкова не завели уголовного дела.

На сей раз мужчина вряд ли сможет избежать наказания — Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о двойном убийстве. В скором времени омичу выберут меру пресечения, и скорее всего, Гладкова арестуют.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экс-сноху Полежаева продолжают прессовать
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Восемь человек объявлены в розыск после нападения в Астрахани
Путин подписал закон о присоединение РФ к Монреальской конвенции
Плющенко будет тренировать олимпийскую чемпионку Сотникову
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Красота в деталях - оформляем подоконник правильно
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: рецепт профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь