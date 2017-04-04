Жителей Башкирии нет в списках пострадавших при теракте в метро Санкт-Петербурга
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жителей Башкортостана нет в списках пострадавших при теракте в метро
УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жителей Башкортостана нет в списках пострадавших при теракте в метро
По словам дежурного оператора, в списках пострадавших жителей Башкортостана нет. По поводу погибших Следственный комитет России списки пока не предоставил.
По данным Комитета по здравоохранению
Как сообщалось ранее, общественная организация «Прерванный полет» открыла специальный счет для пожертвований в пользу пострадавших в результате теракта в петербургском метро.