Жителей Башкирии нет в списках пострадавших при теракте в метро Санкт-Петербурга

По словам дежурного оператора, в списках пострадавших жителей Башкортостана нет. По поводу погибших Следственный комитет России списки пока не предоставил.

По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, на сайте МЧС РФ опубликованы списки людей, пострадавших в результате ЧС в метро и остающихся в больницах города. Перечень может обновляться по мере поступления информации. Сейчас (на 12.50 по мск) в списках указаны фамилии, имена, отчества и годы рождения 51 человека.

Как сообщалось ранее, общественная организация «Прерванный полет» открыла специальный счет для пожертвований в пользу пострадавших в результате теракта в петербургском метро.