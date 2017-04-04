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13:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителей Башкирии нет в списках пострадавших при теракте в метро Санкт-Петербурга

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жителей Башкортостана нет в списках пострадавших при теракте в метро Санкт-Петербурга. Об этом корреспонденту агентства «Башинформ» сообщили по номеру «горячей линии» МЧС России.

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По словам дежурного оператора, в списках пострадавших жителей Башкортостана нет. По поводу погибших Следственный комитет России списки пока не предоставил.

По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, на сайте МЧС РФ опубликованы списки людей, пострадавших в результате ЧС в метро и остающихся в больницах города. Перечень может обновляться по мере поступления информации. Сейчас (на 12.50 по мск) в списках указаны фамилии, имена, отчества и годы рождения 51 человека.

Как сообщалось ранее, общественная организация «Прерванный полет» открыла специальный счет для пожертвований в пользу пострадавших в результате теракта в петербургском метро.

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