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13:27 (мск), источник: Фонтанка

Закрыта станция «Гостиный двор». В метро проверяют тоннели

Пассажиров днем 4 апреля не пускают на пересадочный узел «Гостиный двор» — «Невский проспект», сообщили читатели «Фонтанке».

В метро повторно проверяют все станции.

По информации метрополитена Петербурга, с 12:50 проводится тотальная проверка и станций и тоннелей.

За десять минут до этого поезда перестали ездить от «Московской» до «Петроградской». Раньше закрыли пересадочный узел «Сенная площадь», «Спасская» и «Садовая». Саму «Сенную» обследуют из-за анонимного предупреждения о возможном взрывном устройстве.

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