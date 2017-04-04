Закрыта станция «Гостиный двор». В метро проверяют тоннели
Пассажиров днем 4 апреля не пускают на пересадочный узел «Гостиный двор» — «Невский проспект», сообщили читатели «Фонтанке».
Пассажиров днем 4 апреля не пускают на пересадочный узел «Гостиный двор» — «Невский проспект», сообщили читатели «Фонтанке».
В метро повторно проверяют все станции.
По информации метрополитена Петербурга, с 12:50 проводится тотальная проверка и станций и тоннелей.
За десять минут до этого поезда перестали ездить от «Московской» до «Петроградской». Раньше закрыли пересадочный узел «Сенная площадь», «Спасская» и «Садовая». Саму «Сенную» обследуют