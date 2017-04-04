Следователи установили личность вероятного исполнителя взрыва в метро Петербурга
Однако в интересах следствия данные о нем не разглашаются.
Однако в интересах следствия данные о нем не разглашаются.
Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Следователи установили личность мужчины, приведшего в действие взрывное устройство в вагоне метро в
«Совместными действиями следователей СК России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются», — сказала Петренко.
Она отметила, что эта информация была доложена председателю СКР Александру Бастрыкину.
«В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие», — сказала Петренко.
В понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в
Ранее в Государственном Комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявили, что «возможным исполнителем теракта по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».