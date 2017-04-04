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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Следователи установили личность вероятного исполнителя взрыва в метро Петербурга

Однако в интересах следствия данные о нем не разглашаются.

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Следователи установили личность мужчины, приведшего в действие взрывное устройство в вагоне метро в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Интерфаксу» во вторник официальный представитель следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

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«Совместными действиями следователей СК России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются», — сказала Петренко.

Она отметила, что эта информация была доложена председателю СКР Александру Бастрыкину.

«В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие», — сказала Петренко.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Число погибших в результате взрыва составило 14 человек, 49 пассажиров ранены.

Ранее в Государственном Комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявили, что «возможным исполнителем теракта по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения».

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ТАССКоммерсантъ-Online
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