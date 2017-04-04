Завершено расследование дела педагога из Златоуста, обвиненной в издевательствах над учениками

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в СУ СКР по Челябинской области. «В рамках расследования уголовного дела следователем СК начальнику управления образования администрации города Златоуст внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступлений», — уточняет ведомство.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в апреле прошлого года родители первоклассников школы № 10 Златоуста направили анонимную жалобу в прокуратуру на жестокое обращение учителя. После проведенной проверки в отношении педагога было возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательного организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с ними».

Сейчас женщина обвиняется по двум статьям: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В ходе расследования дела в отношении учительницы выяснилось, что ее преподавательские методы нанесли одной из учениц серьезную психологическую травму. У ребенка выявили психическое расстройство.