С краснодарской «Галереи» сняли оцепление

Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Эвакуация посетителей ТРЦ «Галерея» началась около 11:00, людей оповестили о необходимости покинуть помещение посредством громкой связи. Также к людям подходили сотрудники службы небезопасности ТРЦ.



Эвакуация была проведена через центральные и аварийные выходы, людей сопроводили до центральной аллеи на улице Красной. Территория торгово-развлекательного центра была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов и службой безопасности «Галереи», Предположительно, внутри работали кинологи с собаками. Информация о том, было ли сообщение о минировании ложным, официально не подтверждена. Однако в 13:10 с ТРЦ сняли оцепление, сотрудники службы безопасности открыли центральный вход торгового центра.



Несмотря на случившееся, краснодарцы направились внутрь, чтобы продолжить свои дела, передает корреспондент «НК» с места событий.