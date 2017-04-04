С краснодарской «Галереи» сняли оцепление
Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что тревога была не учебной.
Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что тревога была не учебной.
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Эвакуация посетителей ТРЦ «Галерея» началась около 11:00, людей оповестили о необходимости покинуть помещение посредством громкой связи. Также к людям подходили сотрудники службы небезопасности ТРЦ.
Эвакуация была проведена через центральные и аварийные выходы, людей сопроводили до центральной аллеи на улице Красной. Территория
Несмотря на случившееся, краснодарцы направились внутрь, чтобы продолжить свои дела, передает корреспондент «НК» с места событий.