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14:17 (мск), источник: Новая Кубань

С краснодарской «Галереи» сняли оцепление

Сотрудники правоохранительных органов пояснили, что тревога была не учебной.

Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Эвакуация посетителей ТРЦ «Галерея» началась около 11:00, людей оповестили о необходимости покинуть помещение посредством громкой связи. Также к людям подходили сотрудники службы небезопасности ТРЦ.

Эвакуация была проведена через центральные и аварийные выходы, людей сопроводили до центральной аллеи на улице Красной. Территория торгово-развлекательного центра была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов и службой безопасности «Галереи», Предположительно, внутри работали кинологи с собаками. Информация о том, было ли сообщение о минировании ложным, официально не подтверждена. Однако в 13:10 с ТРЦ сняли оцепление, сотрудники службы безопасности открыли центральный вход торгового центра.

Несмотря на случившееся, краснодарцы направились внутрь, чтобы продолжить свои дела, передает корреспондент «НК» с места событий.

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