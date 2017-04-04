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13:45 (мск), источник: СуперОмск

Омский рецидивист-сладкоежка украл жвачки на 17 тысяч рублей

С заявлением о пропаже имущества вчера, 3 апреля, в полицию обратился владелец, который оценил причиненный ущерб почти в 17 000 рублей.

Полицейские выяснили, что автомат был закреплен металлическим тросом возле входа в магазин на ул. 21-я Амурская. Владелец не сразу обнаружил его пропажу, так как приходил проверять его состояние не чаще одного раза в неделю.

Сотрудники уголовного розыска опросили работников соседних магазинов и выяснили, что к ним приходил постоянный покупатель, который предлагал приобрести жевательную резинку по низкой цене. Располагая приметами подозреваемого, оперативники провели поквартирный опрос близлежащих домов, в результате которого установили личность злоумышленника. Ранее судимый 26-летний омич был задержан по месту жительства на ул. 21-я Амурская. В его квартире полицейские обнаружили похищенный автомат.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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