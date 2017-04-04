Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
90-летний британец сменил пол
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
10 мифов о здоровом питанииДействительно ли для организма полезен суп и вреден кофе?
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане за похищение человека осудили троих жителей Лаишево

Злоумышленники, избивая 46-летнего соседа одного из них, пытались заставить его продать свою комнату в квартире на улице Латышских Стрелков.

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). Лаишевский суд РТ вынес приговор троим местным жителям, которых обвиняли в похищении человека и принуждении его к совершению сделки, сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 7 сентября 2010 года в Казани 45-летний Олег Михайлов решил заставить своего 46-летнего соседа продать ему комнату в квартире на улице Латышских Стрелков. Михайлов напал на соседа и принялся избивать его руками, ногами и черенком от лопаты, требуя, продать комнату, которая стоит 373 тысячи рублей за 250 тысяч, однако получил отказ.

Тогда злоумышленник позвал на помощь 28-летнего Артема Молчанова и 25-летнего Ильнура Хайруллина. Снова избив соседа, подельники насильно посалили его в автомобиль и отвезли в дом по улице Ленина в Лаишево, принадлежавшей Молчанову. Избив пленника кулаками, а затем и молотком с гвоздодером, злоумышленники закрыли его в доме, пригрозив расправой, если тот попытается сбежать.

Пробыв в доме около суток, мужчина смог разбить окно, выбраться из дома и обратиться в полицию.

На основании материалов, собранных сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ, 2 сентября 2016 года СУ СК РФ по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения».

Кроме того, следствие установило, что 30 июля 2016 года Молчанов проник в помещение склада ресторана «Атлантида» в Лаишево и украл оттуда деньги и сотовый телефон.

Суд Лаишевского района РТ приговорил организатора преступления — Ильнура Хайруллина — к 5 годам и трем месяцам лишения свободы. Его подельникам — Олегу Михайлову и Артему Молчанову суд назначил 5 лет и 5 меясцев и 4 года и 3 месяца соответственно. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Экс-судья Верховного суда России: Нужно вернуть традиции суда присяжных в систему российского права
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Путин подписал закон о присоединении РФ к Монреальской конвенции
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
В Петербурге проложат первую ветку открытого метро
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В Петербурге начнут строить площадки для выгула собак
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь