В Татарстане за похищение человека осудили троих жителей Лаишево

(Казань, 4 апреля, «Татар-информ»). Лаишевский суд РТ вынес приговор троим местным жителям, которых обвиняли в похищении человека и принуждении его к совершению сделки, сообщил помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 7 сентября 2010 года в Казани 45-летний Олег Михайлов решил заставить своего 46-летнего соседа продать ему комнату в квартире на улице Латышских Стрелков. Михайлов напал на соседа и принялся избивать его руками, ногами и черенком от лопаты, требуя, продать комнату, которая стоит 373 тысячи рублей за 250 тысяч, однако получил отказ.

Тогда злоумышленник позвал на помощь 28-летнего Артема Молчанова и 25-летнего Ильнура Хайруллина. Снова избив соседа, подельники насильно посалили его в автомобиль и отвезли в дом по улице Ленина в Лаишево, принадлежавшей Молчанову. Избив пленника кулаками, а затем и молотком с гвоздодером, злоумышленники закрыли его в доме, пригрозив расправой, если тот попытается сбежать.

Пробыв в доме около суток, мужчина смог разбить окно, выбраться из дома и обратиться в полицию.

На основании материалов, собранных сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ, 2 сентября 2016 года СУ СК РФ по РТ было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения».

Кроме того, следствие установило, что 30 июля 2016 года Молчанов проник в помещение склада ресторана «Атлантида» в Лаишево и украл оттуда деньги и сотовый телефон.

Суд Лаишевского района РТ приговорил организатора преступления — Ильнура Хайруллина — к 5 годам и трем месяцам лишения свободы. Его подельникам — Олегу Михайлову и Артему Молчанову суд назначил 5 лет и 5 меясцев и 4 года и 3 месяца соответственно. Все трое будут отбывать наказание в колонии строгого режима.