Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Иво, Горец, Николя: что стало с актерами любимых мыльных опер
90-летний британец сменил пол
СМИ назвали политика, разыскиваемого из-за покушения на Кадырова
Как объяснить ребенку, что такое теракт?
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
СМИ: женщина пыталась предупредить взрывы в Петербурге
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Евросоюз грозит отказаться от «Евровидения» из-за Киева – СМИ
Мощный взрыв в Нью-Йорке: эвакуация – СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Европейские деревья года
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
17Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14:01 (мск), источник: VN.ru

Сибирячка чудом разминулась со смертью в метро Петербурга

Живущие в Санкт-Петербурге выходцы из Новосибирска рассказали VN.ru о своих впечатлениях, вызванных терактом в метро третьего апреля. Больше всего им запомнились ужасные пробки, но некоторые не хотят спускаться в метро даже сейчас, спустя сутки.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Если бы не задержка в пути

Александра Белянина, студентка, год в Петербурге: «Накануне мы пообщались с моим молодым человеком, а затем стали решать, как разъезжаться. Он захотел проводить меня до станции метро. По дороге мы немного задержались, а когда подошли к станции, то вдруг объявили, что метрополитен закрыт. Если бы не задержка в пути, то я бы села именно на тот самый электропоезд, чтобы доехать до гостиницы “Юность”. Мне было очень страшно, но паники не было. Я сразу позвонила родным в Новосибирск и успокоила». Сегодня руководство колледжа разрешило Александре остаться дома, и сейчас она решает, как будет добираться до учебы завтра — «наверное, все-таки поеду на метро».

Сейчас не хочу пользоваться метро.

Татьяна Крепкова, региональный менеджер, с 1990-х годов в Петербурге: «Я ездила по этой ветке, пользовалась этими станциями за 40 минут (до теракта). На меня это оказало впечатление. Конечно, люди были подавлены, много народу шло по улице, потому что метро закрылось. Дополнительных автобусов было много, в них набивались люди, как сельди в бочки, но ехать они никуда не могли, потому что пробка была тотальная.

Радует поддержка, которую люди оказывали друг другу. У нас все сделали бесплатно, включая такси, маршрутки. Ключевая платная дорога, по которой можно быстро выехать, практически сразу открыла шлагбаумы. Сегодня внешне все спокойно, но какая-то нервозность все-таки присутствует. Постоянно возникают сообщения, что-то в одном месте, то в другом заложена бомба, и закрываются то одна станция, то другая.

Сейчас не хочу пользоваться метро, и не потому, что боюсь. По какой-то другой причине, неприятно туда спускаться.

Ну вот и до нас добрались.

Елена Чмырева, рекламист, два месяца в Петербурге: «О теракте узнала на работе по радио. Первая мысль: ну вот и до нас добрались. Очень страшно. Шла до дома пешком, хорошо, что живу за четыре километра от работы. Были десятибальные пробки, и добраться домой на транспорте не было возможности. Некоторые фирмы такси цены вздули, в новостях про это не было, но возили и бесплатно». Также Елена сообщила, что работает в «Газпроме», и их АЗС получали распоряжение бесплатно заправлять до двух часов ночи на сумму до 500 рублей тех, кто безвозмездно развозит пассажиров.

Мы были в ужасе

Елена Налобина, менеджер, одна неделя в Петербурге: «Мы были в ужасе… Хорошо, что дочь не в центре работает и на автобусе ездит, не в метро. Вчера метро перекрыли, весь наземный транспорт ходил бесплатно. Но все равно многие, кто работает далеко от дома, не добрались вечером домой. У нас с дочерью ночевали ее друзья, а наши знакомые девчонки на другом конце (города) остались и не приехали домой ночевать».

Предпочел остаться на работе

Андрей Кучеренко, фотограф, три года в Петербурге: «Скорблю об утрате людской, но и не могу не радоваться тому, что нас там не оказалось. Работаю на Васильевском острове, а живу на окраине города… Метро было перекрыто, транспортный коллапс был настолько велик, что я предпочел остаться на работе». По словам Андрея, с утра четвертого апреля его знакомые добрались до работы без проблем.

Питерцы сплотились и помогали, как могли

Игорь Логвин, журналист, один год в Петербурге: «Паники в городе не заметил. В связи с закрытием метро были большие проблемы с транспортом. Уехать было сложно. Автобусы и маршрутки развозили людей бесплатно. Те, у кого свои машины, подбирали людей на остановках и развозили по домам. В сетях люди предлагали тем, кто не может добраться, переночевать у них. В общем, питерцы сплотились и помогали друг другу, как могли».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель «Родников» поджег себя на перекрестке улиц Земнухова и Краузе
Число жертв взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
В причастности к теракту в метро заподозрили уроженца Киргизии
Украина ответила на письмо организаторов «Евровидения»
Путин отправил в отставку Соловьева в связи с утратой доверия
Выпуск продовольственных карточек оценили в 300 млрд рублей
Путин подписал закон о присоединении РФ к Монреальской конвенции
Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко
Спорт
«Спартак» сохранил шестиочковое преимущество в таблице РФПЛ В Российской футбольной премьер-лиге стартовала заключительная треть турнирной дистанции
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Эксперты нашли самые дешевые московские пятиэтажки
Число обманутых дольщиков в России выросло
Депутаты предложили сажать в тюрьму за кражу электричества
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь