Сибирячка чудом разминулась со смертью в метро Петербурга

Если бы не задержка в пути

Александра Белянина, студентка, год в Петербурге: «Накануне мы пообщались с моим молодым человеком, а затем стали решать, как разъезжаться. Он захотел проводить меня до станции метро. По дороге мы немного задержались, а когда подошли к станции, то вдруг объявили, что метрополитен закрыт. Если бы не задержка в пути, то я бы села именно на тот самый электропоезд, чтобы доехать до гостиницы “Юность”. Мне было очень страшно, но паники не было. Я сразу позвонила родным в Новосибирск и успокоила». Сегодня руководство колледжа разрешило Александре остаться дома, и сейчас она решает, как будет добираться до учебы завтра — «наверное, все-таки поеду на метро».

Сейчас не хочу пользоваться метро.

Татьяна Крепкова, региональный менеджер, с 1990-х годов в Петербурге: «Я ездила по этой ветке, пользовалась этими станциями за 40 минут (до теракта). На меня это оказало впечатление. Конечно, люди были подавлены, много народу шло по улице, потому что метро закрылось. Дополнительных автобусов было много, в них набивались люди, как сельди в бочки, но ехать они никуда не могли, потому что пробка была тотальная.

Радует поддержка, которую люди оказывали друг другу. У нас все сделали бесплатно, включая такси, маршрутки. Ключевая платная дорога, по которой можно быстро выехать, практически сразу открыла шлагбаумы. Сегодня внешне все спокойно, но какая-то нервозность все-таки присутствует. Постоянно возникают сообщения, что-то в одном месте, то в другом заложена бомба, и закрываются то одна станция, то другая.

Сейчас не хочу пользоваться метро, и не потому, что боюсь. По какой-то другой причине, неприятно туда спускаться.

Ну вот и до нас добрались.

Елена Чмырева, рекламист, два месяца в Петербурге: «О теракте узнала на работе по радио. Первая мысль: ну вот и до нас добрались. Очень страшно. Шла до дома пешком, хорошо, что живу за четыре километра от работы. Были десятибальные пробки, и добраться домой на транспорте не было возможности. Некоторые фирмы такси цены вздули, в новостях про это не было, но возили и бесплатно». Также Елена сообщила, что работает в «Газпроме», и их АЗС получали распоряжение бесплатно заправлять до двух часов ночи на сумму до 500 рублей тех, кто безвозмездно развозит пассажиров.

Мы были в ужасе

Елена Налобина, менеджер, одна неделя в Петербурге: «Мы были в ужасе… Хорошо, что дочь не в центре работает и на автобусе ездит, не в метро. Вчера метро перекрыли, весь наземный транспорт ходил бесплатно. Но все равно многие, кто работает далеко от дома, не добрались вечером домой. У нас с дочерью ночевали ее друзья, а наши знакомые девчонки на другом конце (города) остались и не приехали домой ночевать».

Предпочел остаться на работе

Андрей Кучеренко, фотограф, три года в Петербурге: «Скорблю об утрате людской, но и не могу не радоваться тому, что нас там не оказалось. Работаю на Васильевском острове, а живу на окраине города… Метро было перекрыто, транспортный коллапс был настолько велик, что я предпочел остаться на работе». По словам Андрея, с утра четвертого апреля его знакомые добрались до работы без проблем.

Питерцы сплотились и помогали, как могли

Игорь Логвин, журналист, один год в Петербурге: «Паники в городе не заметил. В связи с закрытием метро были большие проблемы с транспортом. Уехать было сложно. Автобусы и маршрутки развозили людей бесплатно. Те, у кого свои машины, подбирали людей на остановках и развозили по домам. В сетях люди предлагали тем, кто не может добраться, переночевать у них. В общем, питерцы сплотились и помогали друг другу, как могли».