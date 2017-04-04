В Омске три парня и дедушка с тростью задержали грабителя

В Амурском посёлке три молодых человека помогли полиции задержать грабителя, который отобрал имущество у 74-летнего пенсионера.

Как сообщает УМВД по Омской области, пожилой омич шёл по улице 22-го Партсъезда, когда преступник столкнул его с тротуара и выхватил сумку с документами и деньгами. Три парня, ставшие очевидцами происшествия, бросились за грабителем в погоню. Сам пенсионер, хотя и ходит с тростью, тоже поспешил за обидчиком.

Запыхавшегося дедушку с тросточкой из окна патрульной машины заметили полицейские. Стражи порядка подъехали к омичу и спросили, что случилось. Пенсионер описал внешность грабителя и сообщил, в какую сторону тот побежал.

Уже в соседнем дворе полицейские увидели, как гражданина с похожими приметами держат три молодых человека. Парни передали подозреваемого сотрудникам полиции. При себе у 26-летнего судимого жителя Центрального округа оказались вещи пенсионера.

По уголовной статье «Грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», рецидивисту грозит до семи лет колонии.