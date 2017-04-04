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13:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии предъявлено обвинение водителю погрузчика, по вине которого под снегом погиб ребенок

УФА, 4 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане республиканский Следственный комитет предъявил обвинение 31-летнему водителю погрузчика по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, днем 9 февраля 2017 года водитель за рулем погрузчика «Амкодор» убирал снег в жилом секторе около детской площадки в поселке Тимашево Уфы. Снежные массы он складировал по собственному усмотрению. В результате образовалась насыпь, из-за которой водитель не мог видеть, что происходит с противоположной ее стороны.

Как сообщалось ранее, мужчина действовал небрежно. Он не убедился в отсутствии людей в зоне работ, хотя при должной осмотрительности и осторожности должен был и мог это предвидеть. Водитель вывалил из ковша снег на несовершеннолетнего, находившегося с противоположной стороны снежной насыпи. Смерть 11-летнего мальчика наступила на месте происшествия в результате асфиксии.

«В настоящее время продолжают выполняться следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

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