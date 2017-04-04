Воронежский облсуд приговорил убийц пенсионера к 37 годам колонии на двоих

Воронежский облсуд приговорил двоих жителей Бобровского района, убивших 67-летнего пенсионера, к 37 годам колонии на двоих во вторник, 4 апреля. Молодые люди также заплатят сестре погибшего по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что в ноябре 2015 года 22-летний и 19-летние парни выпивали в селе Юдановка Бобровского района. Когда закончился алкоголь, парни решили раздобыть деньги на добавку и, взяв с собой палку, пошли к дому 67-летнего пенсионера. Налетчики избили его до смерти, обыскали дом и украли деньги и имущество на 38 тыс. рублей. Кроме того, стало известно о том, что 22-летний парень до убийства жил с 15-летней девочкой.



Воронежский облсуд приговорил 19-летнего молодого человека к 18 годам исправительной колонии строгого режима за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и за убийство по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Старшего товарища судили по трем статьям — к разбою и убийству добавились половое сношение с человеком, не достигшим 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ) и кража с незаконным проникновением в помещение (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Он получил 19 лет колонии.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.