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14:04 (мск), источник: АиФ Самара

Полицейские доставили в больницу девочку, выстрелившую себе в голову

Благодаря экстренной доставке на патрульном автомобиле ГИБДД в больницу, раненая девочка осталась жива.

Полицейские Тольятти оказали срочную помощь девочке, получившей тяжелое ранение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В понедельник, 3 апреля, вечером, к наряду дорожно-патрульной службы ОГИБДД Управления МВД России по Тольятти в составе капитана полиции Анатолия Голубева и лейтенанта полиции Михаила Шорина, на большой скорости подъехал автомобиль «Лада Ларгус». Из машины выбежали двое мужчин и женщина с девочкой на руках, и, бросившись к полицейским сообщили, что 15-летний подросток получил огнестрельное ранение в голову. Сотрудники ДПС приняли решение как можно скорее доставить девочку в больницу. Михаил Шорин остался на месте несения службы, а Анатолий Голубев, доложив о произошедшем в дежурную часть подразделения, включив светозвуковую сигнализацию, доставил на патрульном автомобиле раненную девочку и обратившихся взрослых в медучреждение. Весь путь составил около 11 километров. Не прошло и десяти минут, как девочка оказалась в руках медиков.

В дальнейшем полицейские выяснили, девочка, находясь дома в селе Федоровка, самовольно взяла травматический пистолет, принадлежащий ее отцу, и случайно выстрелила себе в голову. По данному факту проводится проверка.

В настоящее время девочка госпитализирована, её состояние оценивается как стабильно тяжелое. Родители девочки выразили сотрудникам ГИБДД искреннюю благодарность за своевременно оказанную помощь и за простое человеческое отношение. «Для нашей семьи полицейские теперь — самые лучшие друзья. Спасибо вам за неравнодушие!» — подчеркнул отец девочки.

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