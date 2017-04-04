Полицейские доставили в больницу девочку, выстрелившую себе в голову
Благодаря экстренной доставке на патрульном автомобиле ГИБДД в больницу, раненая девочка осталась жива.
Благодаря экстренной доставке на патрульном автомобиле ГИБДД в больницу, раненая девочка осталась жива.
Полицейские Тольятти оказали срочную помощь девочке, получившей тяжелое ранение, сообщает
В понедельник, 3 апреля, вечером, к наряду
В дальнейшем полицейские выяснили, девочка, находясь дома в селе Федоровка, самовольно взяла травматический пистолет, принадлежащий ее отцу, и случайно выстрелила себе в голову. По данному факту проводится проверка.
В настоящее время девочка госпитализирована, её состояние оценивается как стабильно тяжелое. Родители девочки выразили сотрудникам ГИБДД искреннюю благодарность за своевременно оказанную помощь и за простое человеческое отношение. «Для нашей семьи полицейские теперь — самые лучшие друзья. Спасибо вам за неравнодушие!» — подчеркнул отец девочки.