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15:27 (мск), источник: Volga News

Инспектору Ростехнадзора из Тольятти утвердили обвинение во взяточничестве

Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сотрудницы Ростехнадзора Ольги Кисловой. Ей вменяют воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии правоохранителей, в марте 2016 г. представитель коммерческой организации подготовил и сдал в территориальное подразделение Ростехнадзора документы для согласования Методики проведения пусконаладочных испытаний на тепловых энергоустановках, наличие которой позволяет осуществлять предпринимательскую деятельность по поверке теплоустановок. 20 апреля 2016 г. в согласовании Методики было отказано.

За разъяснением причин отказа представитель фирмы обратился к Кисловой, которая и рассматривала заявление. Женщина пояснила, что для согласования пакета документов необходимо заинтересовать инспектора.

Рассчитывая, что согласование будет поручено другому инспектору, документы вновь направили в Ростехнадзор, но заявителям опять пришел отказ за подписью того же инспектора. После этого Кислова пояснила, что для согласования требуется 200 тыс. рублей.

После прокурорской проверки в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.

22 декабря 2016 г. женщину задержали полицейские при получении взятки 155 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд Тольятти для рассмотрения.

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