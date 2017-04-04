Полиция начала проверку после расстрела пса в Академгородке
Полицейские продолжают сегодня проверку по заявлению хозяйки пса, в которого стреляли. Произошло это в парке Академгородка. Почему мужчина применил травматическое оружие?
Полицейские продолжают сегодня проверку по заявлению хозяйки пса, в которого стреляли. Произошло это в парке Академгородка. Почему мужчина применил травматическое оружие?
Чистокровный самоед. Коренной москвич. Уже пять лет живет в Новосибирске. Здесь обрел любящую семью и многочисленных двуногих друзей.