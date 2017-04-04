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14:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Полиция начала проверку после расстрела пса в Академгородке

Полицейские продолжают сегодня проверку по заявлению хозяйки пса, в которого стреляли. Произошло это в парке Академгородка. Почему мужчина применил травматическое оружие?

Чистокровный самоед. Коренной москвич. Уже пять лет живет в Новосибирске. Здесь обрел любящую семью и многочисленных двуногих друзей.

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