Полиция начала проверку после расстрела пса в Академгородке

Полиция начала проверку после расстрела пса в Академгородке

Полицейские продолжают сегодня проверку по заявлению хозяйки пса, в которого стреляли. Произошло это в парке Академгородка. Почему мужчина применил травматическое оружие?