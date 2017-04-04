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15:02 (мск), источник: Новая Кубань

Полиция опровергла заминирование «Галереи» в Краснодаре

Звонок с угрозами оказался злой шуткой.

Источник: РИА "Новости"

Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. «Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было» — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сегодня в 11:30 неизвестный мужчина позвонил в дежурную часть краснодарской полиции. Он сообщил, что посетителям ТЦ «Галерея» угрожает опасность.

Все оперативные службы города экстренно прибыли на место событий. Для того чтобы обезопасить персонал и посетителей ТЦ, была оперативно проведена эвакуация.

Здание торгового центра и прилегающую территорию обследовали специалисты с применением служебных собак. Никаких подозрительных предметов не было обнаружено.

Наш корреспондент, работавший на месте событий сообщил, что в 13:10 оцепление сняли, людям разрешили вернуться в здание «Галереи».

Правоохранители приступили к выполнению комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Лже-минер будет установлен, найдет и задержан.

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