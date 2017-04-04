Полиция опровергла заминирование «Галереи» в Краснодаре

Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. «Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было» — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Сегодня в 11:30 неизвестный мужчина позвонил в дежурную часть краснодарской полиции. Он сообщил, что посетителям ТЦ «Галерея» угрожает опасность.



Все оперативные службы города экстренно прибыли на место событий. Для того чтобы обезопасить персонал и посетителей ТЦ, была оперативно проведена эвакуация.



Здание торгового центра и прилегающую территорию обследовали специалисты с применением служебных собак. Никаких подозрительных предметов не было обнаружено.



Наш корреспондент, работавший на месте событий сообщил, что в 13:10 оцепление сняли, людям разрешили вернуться в здание «Галереи».



Правоохранители приступили к выполнению комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Лже-минер будет установлен, найдет и задержан.