Полиция опровергла заминирование «Галереи» в Краснодаре
Звонок с угрозами оказался злой шуткой.
Звонок с угрозами оказался злой шуткой.
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. «Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было» — сообщила
Сегодня в 11:30 неизвестный мужчина позвонил в дежурную часть краснодарской полиции. Он сообщил, что посетителям ТЦ «Галерея» угрожает опасность.
Все оперативные службы города экстренно прибыли на место событий. Для того чтобы обезопасить персонал и посетителей ТЦ, была оперативно проведена эвакуация.
Здание торгового центра и прилегающую территорию обследовали специалисты с применением служебных собак. Никаких подозрительных предметов не было обнаружено.
Наш корреспондент, работавший на месте событий сообщил, что в 13:10 оцепление сняли, людям разрешили вернуться в здание «Галереи».
Правоохранители приступили к выполнению комплекса